06 Kasım
Viktoria Plzen-Fenerbahçe
0-054'
06 Kasım
Samsunspor-Hamrun Spartans
3-0
06 Kasım
Dinamo Zagreb-Celta Vigo
0-3
06 Kasım
Haecken-Strasbourg
0-152'
06 Kasım
C.Palace-Alkmaar
2-048'
06 Kasım
Rayo Vallecano-Lech Poznan
0-249'
06 Kasım
Dynamo Kiev-Zrinjski Mostar
1-051'
06 Kasım
AEK Athens-Shamrock
1-1
06 Kasım
Sparta Prag-Rakow
0-0
06 Kasım
Shakhtar-Breidablik
2-0
06 Kasım
VfB Stuttgart-Feyenoord
0-050'
06 Kasım
Bologna-Brann
0-052'
06 Kasım
Ferencvaros-Ludogorets
1-051'
06 Kasım
PAOK-Young Boys
0-053'
06 Kasım
Malmö FF-Panathinaikos
0-1
06 Kasım
Braga-Genk
1-253'
06 Kasım
Aston Villa-Maccabi Tel Aviv
1-048'
06 Kasım
Real Betis-Lyon
2-052'
06 Kasım
Rangers-Roma
0-254'
06 Kasım
FC Utrecht-FC Porto
1-1
06 Kasım
RB Salzburg-Go Ahead Eagles
2-0
06 Kasım
FK Crvena Zvezda-Lille
1-0
06 Kasım
Basel-FCSB
3-1
06 Kasım
FC Midtjylland-Celtic
3-1
06 Kasım
Sturm Graz-N. Forest
0-0
06 Kasım
Nice-Freiburg
1-3
06 Kasım
Rapid Wien-U.Craiova
0-154'

Arda Turan'ın Shakhtar'ı rahat galip!

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i 2-0 mağlup etti.

calendar 06 Kasım 2025 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'ın Shakhtar'ı rahat galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı.

Polonya'nın Krakow şehrinde bulunan Henryk Reyman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın takımı Shakhtar, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.