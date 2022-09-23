Arda Turan için jübile sürprizi

Galatasaray, emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için jübile sürprizi
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23 Eylül 2022 10:22
Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.

Sarı- kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor. Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor. 

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