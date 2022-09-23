Galatasaray Kulübü, futbolu sessiz sedasız bırakarak emekli olmaya karar veren Arda Turan için jübile maçı yapmaya hazırlanıyor.



Sarı- kırmızılı takımda Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un bu konuda harekete geçtiği öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen, genç yaşta kaptanlığını yapan ve sarı-kırmızılı formayla futbola veda eden Arda için görkemli bir jübile maçı planlanıyor. Messi, Neymar, Suarez, Filipe Luis, Gabi, Koke, Griezmann gibi yıldız isimlerin bu maça davet edilmesi bekleniyor.



