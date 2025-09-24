Arda Turan'a yıldız oyuncusundan sakatlık şoku!

Ukrayna Premier Lig'de son olarak Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup eden Shakhtar Donetsk, lider Dinamo Kiev ile puanları eşitledi.
Karşılaşmada Shakhtar'ın yıldız oyuncusu Alisson, forma giymemişti. Genç teknik adam, mücadele sonrası genç yıldızın bacağının kırıldığını duyurdu.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre 19 yaşındaki genç yıldızın Saralık ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmiyor. Brezilyalı futbolcunun sene sonunda takımla çalışacak duruma gelmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Karşılaşmada Shakhtar'ın yıldız oyuncusu Alisson, forma giymemişti. Genç teknik adam, mücadele sonrası genç yıldızın bacağının kırıldığını duyurdu.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre 19 yaşındaki genç yıldızın Saralık ayına kadar sahalara geri dönmesi beklenmiyor. Brezilyalı futbolcunun sene sonunda takımla çalışacak duruma gelmesinin öngörüldüğü aktarıldı.