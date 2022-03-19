Arda Güler ve Emirhan İlkhan için milli takım şaşkınlığı

A Milli Takım'la birlikte Ümit Milli Takım kadrosu açıklanırken son dönem performanslarıyla öne çıkan isimler listede yer almadı.



Arda Güler ve Emirhan İlkhan'ın aday kadroya davet edilmemesi tartışma yaratırken özellikle sosyal medyada teknik direktör Tolunay Kafkas'a bu yönde eleştiriler yapıldı.



Tolunay Kafkas, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, "Arda da bizim gözbebeklerimizden birisi. Ben Arda'ya şöyle bir parantez açmak istiyorum; sadece oyunculuğu değil, kişiliği, davranış biçimi onu zaten çok büyük oyuncu yapacak. Eğer, hoca gerekli görürse alır oynatır. Ben bu işin küçüktür, büyüktür bunlara takılmam. Oyuncunun iyisi olur, kötüsü olur. Eğer hocası gerekli görürse alır oynatır, biz de bununla gurur duyarız. Umarım hem kulübüne hem de milli takımlarımıza çok büyük işler yapacağına inandığımız potansiyelli bir oyuncumuz." ifadelerini kullanmıştı.



Tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Barış Alper Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökdeniz Bayrakdar, Muhammed Gümüşkaya, Umut Güneş, Oğuz Aydın gibi isimlere yer verdi.



ÜMİT MİLLİ TAKIM'A UĞRAMADAN A MİLLİ OLABİLİR



Portekiz'le iki kritik maça çıkacak olan A Milli Takımımızda teknik patron Stefan Kuntz, bu önemli maçlar öncesi genç oyuncuları riske etmek istemedi.



Stefan Kuntz'un, Arda Güler'i yaz ayındaki Uluslar Ligi maçlarında kadroya alacağı ifade edilirken Alman hoca, oyuncu için "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Kendisinin ileride izlemeye gelecek özel taraftarları olacak. Çok büyük heyecan vadediyor" ifadelerini kullandı. Bu oyuncuların Ümit Milli Takım kadrosuna davet edilmemesi şaşkınlıkla karşılandı.



Arda, Türkiye U17 Milli takımının formasını 7 kez giydi. Genç oyuncu, bu dönemde 2 gol atarak takımına katkı sağladı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Tolunay Kafkas aday kadroyu şu isimlerden oluşturdu:



Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), Berke Özer (Fenerbahçe A.Ş.), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC)



Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor A.Ş.), Serdar Saatçı (Beşiktaş A.Ş.), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor A.Ş.)



Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK A.Ş.), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray A.Ş.), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)



Forvet: Enis Destan (Trabzonspor A.Ş.), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)



EMİRHAN İLKHAN DA DAVET BEKLİYOR



Kuntz'un UEFA Uluslar Ligi maçlarında Arda Güler'i ve Beşiktaş'ın genç kanat oyuncusu Emirhan İlkhan'ı aday kadroya davet etmesi bekleniyor.



Beşiktaş'ta eksik oyuncuların yokluğunda forma giydikten kısa süre sonra kendini gösteren ve kalitesini ortaya koyan Emirhan İlkhan da milli takım daveti bekleyen genç potansiyeller arasında.



Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin altyapıdan takip edip A Takım'da 7 maçta görev verdiği Emirhan, son dönemde daha az forma şansı bulabildi.



PEDRİ ÖRNEĞİYLE EMİRHAN SORUSU



Bir basın mensubunun 19 yaşında 70'ten fazla maçta forma giyen Barcelonalı Pedri'yi örnek göstererek "Oyuncuları oynatmayarak mı korumak istiyorsunuz" sorusunu da yanıtlayan Önder Karaveli, "Emirhan İlkhan'ı oynatan antrenöre bunu sormanız tuhaf. Serdar'ı da oynatıyoruz. Benim korumaktan kastım, oyuncuları sahaya çıkarmamak değildi. Oyuncuları olmadıkları noktaya getirmeyi kast ettim. Oyuncuları çok yukarıya çıkarıp olmadıkları yere çıkarmayın dedim. Emirhan İlkhan, Semih, Demir Ege, sahada olmaları gerektiği zaman sahada olacaktır. Kerem Kalafat da kiralıktı, hiç adı yoktu, kimse konuşmuyordu ve sadece ben anımsadım. Anımsadıktan sonra da bir değer oluştu ve ortaya bir değer çıktı. Şimdi bekliyor ama oynayacak. Genç oyuncular konusunda herkes kadar ben de Beşiktaş'ın bu oyuncuları kazanmasını istiyorum. Yurt dışında kimin nasıl yaptığıyla ben ilgilenmiyorum. Doğrusunun nasıl olduğu konusunda yeteri kadar bilgi birikime sahibim" diye konuştu. Karaveli son olarak hedefin artık lig olduğunu söyleyerek, "Bundan sonra sadece Başakşehir maçı değil, geriye kalan bütün maçlar çok önemli. Ligi bitirebileceğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Beşiktaş için Avrupa çok önemli. Genç oyuncuları Avrupa pazarına göstermek çok önemli. Bunun için de bütün maçları çok önemseyerek, yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor. Bugün oyun anlamında bir şey söyleyemiyorum oyuncularıma. Bugün oyunun kazananı Beşiktaş ama maçı kazanamadık. Başakşehir maçı en yakın maç ve buna da net şekilde hazırlanacağız. Oynayacağımız bütün takımların ligde bir hedefi var. Hepsine ciddi şekilde hazırlanıp, en doğru oyuncularla en doğru oyunu oynayıp ciddi şekilde her maçımızı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.











