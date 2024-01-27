Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı

LaLiga'nın 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Arda Güler oyuna sonradan dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler oynadı, Real Madrid kazandı
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27 Ocak 2024 20:26
LaLiga'nın 22. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid, deplasmanda Garcia Pimienta'nın yönetimindeki Las Palmas karşı karşıya geldi.

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-1 kazanırken goller; 65. dakikada Vinicius Junior ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni'den geldi.

Ev sahibi Las Palmas'ın tek golü ise 53. dakikada Javi Munoz'dan geldi.

Real Madrid'de LaLiga'da ilk kez sahaya çıkan milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 54'e yükseltirken, Las Palmas 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe'ye konuk olurken, Las Palmas deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

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