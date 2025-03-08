Arda Güler'in yeni takımı!

Real Madrid'de kadroya girmekte oldukça zorlanan Arda Güler ve Endrick'in talibi Bundesliga'dan.Transfer Feed'in aktardığına göre, RB Leipzig, her iki oyuncuyu da kadrosuna katmak istiyor ve yaz transfer döneminde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.Real Madrid, genç yıldızlarını geliştirmek için Bundesliga'yı doğru adres olarak görüyor.Daha önce Dani Carvajal, Bayer Leverkusen'de kiralık oynayıp gelişerek Madrid'e geri dönmüştü. Kulüp, benzer bir sürecin Endrick ve Arda Güler için de faydalı olacağına inanıyor.Ancak Real Madrid'in bu kiralama süreci için iki net şartı var. Satın alma opsiyonu olmayacak, futbolcular yalnızca gelişim amacıyla kiralanacak.Futbolcuların isteği belirleyici olacak. Endrick ve Arda Güler, ancak bu fırsatı değerlendirmek isterse kiralama gerçekleşecek.Bu sezon Real Madrid formasıyla Endrick 27 maçta 6 gol, Arda Güler ise 30 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı.