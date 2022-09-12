Arda Güler'in sıradaki hedefi; sağ ayak

Fenerbahçe'nin büyük yeteceği Arda Güler süre bulsa da bulmasa da antrenman temposundan ödün vermiyor.Genç yaşına rağmen hem saha içinde hem dışında saygılı ve olgun davranan Arda sağ ayağını da geliştirmeye çalışıyor.17 yaşındaki futbolcu, antrenman sonrasında sağ ayağıyla şutlar atarak kendini geliştiriyor.