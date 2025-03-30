Arda Güler'in oyununda önemli istatistik!

Arda Güler, Leganes karşısında çıktığı maçta 62 dakika sahada kaldı ve iyi bir performans gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'in oyununda önemli istatistik!
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30 Mart 2025 14:07
Son güncelleme 30 Mart 2025 14:23
A Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada kaldı. 

Marca'nın haberine göre, Arda'nın performansı yalnızca Ancelotti'ye göre değil, istatistiki olarak da iyiydi. 

Arda, Leganes karşısında 62 dakika sahada kaldı ve yüzde 93 oranında pas isabet oranı yakaladı. 

ASİST BEKLENTİSİ İSTATİSTİĞİ

Milli futbolcu, 0.96'lık bir asist beklentisi (xA) değeri elde etti ve bu, son üç yılda 70 dakikadan az süre oynayan Real Madrid oyuncuları arasındaki en büyük değer. 

Arda Güler, maç boyunca 61 kez topla oynadı ve bu da dakikada neredeyse bir topla oynama anlamına geliyor. Ancelotti, Güler'in oyununu değerlendirirken, onun top kontrolü ve oyun görüşünün yanı sıra, takımın hücumuna sağladığı katkıyı da vurguladı. Genç oyuncu, bu performansıyla Madrid'de önemli bir oyuncu olma yolunda ilerliyor.
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