Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Leganes maçında ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü Leganes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya'dan Marca, Arda Güler'in Leganes karşısında ilk 11'de yer alacağını duyurdu.
Real Madrid'de bu sezon 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü Leganes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya'dan Marca, Arda Güler'in Leganes karşısında ilk 11'de yer alacağını duyurdu.
Real Madrid'de bu sezon 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.
Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.