Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in, İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, ilk 11'de sahaya çıkıyor
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04 Şubat 2025 17:27
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Leganes maçında ilk 11'de yer almaya hazırlanıyor.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü Leganes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İspanya'dan Marca, Arda Güler'in Leganes karşısında ilk 11'de yer alacağını duyurdu.

Real Madrid'de bu sezon 26 maçta süre bulan milli futbolcu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Leganes ile Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmasında çarşamba günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

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