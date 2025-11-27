27 Kasım
Breidablik-Samsunspor
1-152'
27 Kasım
Fenerbahçe-Ferencvaros
1-1
27 Kasım
Fiorentina-AEK Athens
0-146'
27 Kasım
Omonia Nicosia-Dynamo Kiev
2-0
27 Kasım
Zrinjski Mostar-Haecken
2-1
27 Kasım
Sigma Olomouc-NK Celje
2-1
27 Kasım
U.Craiova-Mainz 05
1-0
27 Kasım
Hamrun Spartans-Lincoln Red Imps FC
3-1
27 Kasım
Rakow-Rapid Wien
4-1
27 Kasım
Feyenoord-Celtic
1-3
27 Kasım
Slovan Bratislava-Rayo Vallecano
2-1
27 Kasım
Drita-KF Shkendija
1-050'
27 Kasım
Aberdeen-FC Noah
1-047'
27 Kasım
Rijeka-AEK Larnaca
0-053'
27 Kasım
Jagiellonia Bialystok-KuPS Kuopio
1-051'
27 Kasım
Strasbourg-C.Palace
0-149'
27 Kasım
Shamrock -Shakhtar
0-153'
27 Kasım
Lech Poznan-Lausanne
2-0
27 Kasım
Alkmaar-Shelbourne
2-0
27 Kasım
Ludogorets -Celta Vigo
3-2
27 Kasım
Panathinaikos-Sturm Graz
1-148'
27 Kasım
Viktoria Plzen-Freiburg
0-0
27 Kasım
PAOK-Brann
1-1
27 Kasım
Aston Villa-Young Boys
2-1
27 Kasım
Lille-Dinamo Zagreb
4-0
27 Kasım
Roma-FC Midtjylland
2-1
27 Kasım
FC Porto-Nice
3-0
27 Kasım
Bologna-RB Salzburg
2-152'
27 Kasım
Genk-Basel
2-052'
27 Kasım
N. Forest-Malmö FF
2-052'
27 Kasım
Maccabi Tel Aviv-Lyon
0-451'
27 Kasım
FK Crvena Zvezda-FCSB
1-051'
27 Kasım
Real Betis-FC Utrecht
1-0DA
27 Kasım
Rangers-Braga
1-048'
27 Kasım
Go Ahead Eagles-VfB Stuttgart
0-254'
27 Kasım
Legia Warszawa-Sparta Prag
0-151'

Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e mesaj!

Fenerbahçe-Ferencvaros maçını İspanya'da takip eden Arda Güler, Fenerbahçe alt yapısında beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'i tebrik etti.

calendar 27 Kasım 2025 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda savunmada Milan Skriniar'ın partneri Yiğit Efe Demir oldu. 

İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI



Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de maça başladı.

76 dakika sahada kalan Yiğit Efe Demir, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.

SAKATLIK YAŞADI

Yaşadığı talihsiz sakatlığından ardından oyuna devam edemeyen Yiğit Efe, alkışlar eşliğinde 76. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

ARDA GÜLER'DEN TEBRİK

Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, alt yapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'e tebrikte bulundu.

Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadeleriyle paylaştı.

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
