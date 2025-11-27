Arda Güler'den Yiğit Efe Demir'e mesaj!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda savunmada Milan Skriniar'ın partneri Yiğit Efe Demir oldu.



İLK KEZ İLK 11'DE OYNADI

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki genç savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de maça başladı.76 dakika sahada kalan Yiğit Efe Demir, sahanın en etkili isimlerinden biri oldu.Yaşadığı talihsiz sakatlığından ardından oyuna devam edemeyen Yiğit Efe, alkışlar eşliğinde 76. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.Maçta son düdüğün çalmasının ardından Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, alt yapıda beraber forma giydiği Yiğit Efe Demir'e tebrikte bulundu.Arda Güler, Yiğit Efe'nin maçtan çıkarken ki görüntüsünü, sosyal medya hesabından "Maşallah kardeşim benim daha nice hayallerine." ifadeleriyle paylaştı.