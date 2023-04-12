Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu sezon deyim yerindeyse bulduğu her dakikanın hakkını verdi. Ne zaman sahada olsa, Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladı.18 yaşındaki oyuncu, 24 resmi maçta sadece 751 dakika sahada kaldı. Buna rağmen 4 gol atan ve 4 asist yapan Arda, her 93.8 dakikada bir skor üretimine destek vermiş oldu. Genç oyuncu, Beşiktaş derbisindeki harika futboluna rağmen kupadaki Kayseri ve son Karagümrük maçlarında yedek soyundu. Jorge Jesus, öğrencisini düzenli olarak 11'de oynatmamasının gerekçesini, fiziken güçlü ve hazır olmamasına bağlıyor. Ancak fiziki temasın en fazla yaşandığı ikili mücadele istatistikleri, tam tersini gösteriyor. Son Karagümrük maçında oyuna 57. dakikada giren Arda Güler, girdiği 13 ikili mücadelenin 9'unu kazandı.Genç yetenek, bu alanda takımının en iyisi oldu. Üstelik bu, sadece bir karşılaşmaya özel bir istatistik de değil. Arda, Beşiktaş derbisinde ve Kadıköy'deki Sevilla maçında da 16'şar ikili mücadele kazanarak inanılmaz rakamlara ulaştı. 18 yaşındaki oyuncu, 87. dakikada oyuna dahil olduğu deplasmandaki Sevilla karşılaşmasında bile kısa sürede girdiği 4 ikili mücadelenin 3'ünden galip ayrıldı. Kısacası Arda Güler, fiziken yetersiz olduğunu söyleyen hocası Jesus'a en iyi cevabı sahada verdi.