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Arca Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürmeye devam ediyor.

calendar 28 Temmuz 2025 17:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Arca Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

Kırmızı-siyahlılar, günü Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki sabah idmanında futbolcular, rondo oyunları ve dayanıklılık koşu çalışması, akşam idmanında 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.

Çorum FK, 30 Temmuz'da Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.

 

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