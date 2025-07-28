Arca Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.



Kırmızı-siyahlılar, günü Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan çift antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki sabah idmanında futbolcular, rondo oyunları ve dayanıklılık koşu çalışması, akşam idmanında 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmalar yaptı.



Çorum FK, 30 Temmuz'da Esenler Erokspor ile hazırlık maçı yapacak.







