Aras Kargo Spor Kulübü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ev sahipliği yaptığı ilk karşılaşmada Galatasaray Daikin'i konuk etti.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo'nun, kurduğu Aras Kargo Spor Kulübü, 13 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ni İzmir halkıyla buluşturdu. Mücadeleden Galatasaray Daikin, 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.Maç öncesinde düzenlenen renkli etkinliklerde İzmirli sporseverler, bando takımıyla eğlenceli dakikalar yaşadı.Özel boyama teknikleri ile gerçekleşen yüz boyama etkinliği renkli anlara sahne oldu. İzmirli sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği manşet maçında ise heyecanlı mücadeleler gerçekleşti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yiğitcan Bozoğlu, Aras Kargo olarak spora her alanda destek verdiklerini belirtti.Sporun ve sporcunun hep yanında olduklarını vurgulayan Bozoğlu, şunları kaydetti:Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu ise maçta, kız çocuklarının heyecanını görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bildiğiniz gibi 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü idi. Kız çocuklarımız, toplumun geleceği ve yarınlarımız için çok değerli. Aras Kargo olarak biz de kız çocuklarının eşit haklara sahip, özgür ve aydınlık bir geleceği olmasını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.