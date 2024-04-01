Aras Kargo, Annie Mitchem ile anlaştı

Sultanlar Ligi yeni ekibi Aras Kargo, ABD'li smaçör Annie Mitchem ile anlaşmaya vardı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Aras Kargo, Annie Mitchem ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2024 14:18
Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, dış transferde ABD'li smaçör Annie Mitchem ile anlaştı.

Daha önce ülkemizde 3 sezon Kuzeyboru forması giyen 30 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi.

Son olarak Brezilya'da Gerdau Minas kulübünde görev alan Mitchem, kariyerine 1 yıl aradan sonra yine Türkiye'de devam edecek. Aras Kargo geçtiğimiz günlerde Sarıyer Belediyespor'dan pasör Mısra Aşçı ile de el sıkışmıştı.

Öte yandan İzmir temsilcisinde Bursa'daki Play-Off finallerinde sevinirken talihsiz bir şekilde sakatlanan yabancılardan Yuliya Boyko ön çapraz bağlarından ameliyat oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery