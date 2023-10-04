Anunoby'den Lillard'a şaka yollu "Toronto'ya hoş geldin" mesajı

Toronto Raptors guardı OG Anunoby'nin, Damian Lillard'a Milwaukee Bucks'a takası öncesinde 'Toronto'ya hoş geldin' mesajı göndererek şaka yaptığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Anunoby'den Lillard'a şaka yollu 'Toronto'ya hoş geldin' mesajı
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04 Ekim 2023 14:52
Son güncelleme 04 Ekim 2023 14:57
Toronto Raptors guardı OG Anunoby'nin, Damian Lillard'a Milwaukee Bucks'a takası öncesinde 'Toronto'ya hoş geldin' mesajı göndererek şaka yaptığı ortaya çıktı.

Bleacher Report'tan Chris Haynes ile yaptığı röportajda Lillard, takasından önceki günlerde Anunoby'nin kendisine şaka yollu olarak 'Raptors'a hoş geldin' mesajı attığını söyledi:

"Henüz hiçbir şeyin kesin olmadığı bir dönemde, OG'den 'Toronto'ya hoş geldin' gibi bir mesaj gelmişti."

Lillard, yazın birlikte antrenman yaptığı Anunoby ile birlikteyken sık sık şakalaştığını ve bu yüzden doğruyu söyleyip söylemediğini öğrenmek için kendisini aramaya karar verdiğini belirtti:

"Onu ilk aradığımda açmamıştı, sonra kendi arayıp gülmeye başladı. 'Tamam' dedim, hazırlıksız yakalandığımı anlamıştım. Bu iş böyle olamaz diye düşünmüştüm."

Raptors'ın Lillard'ı alabilecek aday takımlar arasında ön hatlarda yer aldığı söylentileri dolaşmış olsa da, başkan Masai Ujiri Toronto'nun 33 yaşındaki oyuncuya olan ilgisinin "abartıldığını" söylemişti.

Lillard, Portland Trail Blazers'ta geçirdiği 11 sezonun ardından geçtiğimiz hafta Bucks'a takas edilmişti.

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