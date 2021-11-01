Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubunda 4.maçında 4 Kasım Perşembe günü 23.00'da Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.



Royal Antwerp'e 2.70 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını 2.20 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.85 oldu. Maç sonucu 2.5 alt oranı 1.73, 2.5 üst oranı 1.60 olarak bültende yer aldı.





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