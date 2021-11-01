Antwerp - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu

iddaa risk yönetimi, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Antwerp - Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu
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01 Kasım 2021 16:00
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D grubunda 4.maçında 4 Kasım Perşembe günü 23.00'da Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak.
Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Royal Antwerp'e 2.70 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Fenerbahçe'nin galibiyet oranını 2.20 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 2.85 oldu. Maç sonucu 2.5 alt oranı 1.73, 2.5 üst oranı 1.60 olarak bültende yer aldı.


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