Anthony Nwakaeme: "Pozisyonun penaltı olduğundan emindim"

Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, kupa yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anthony Nwakaeme: 'Pozisyonun penaltı olduğundan emindim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2025 23:56
Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, kupa yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçı sonrası açıklama yaptı.

Nwakaeme, "Taraftarlarımız yaptığımız hatalardan memnun olmayabiliyor, biz de bunun üstünde çalışıyoruz. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz." dedi.

Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan eminim. Neticesinde penaltı verildi." ifadelerini kullandı.
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.