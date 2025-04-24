Anthony Nwakaeme: 'Pozisyonun penaltı olduğundan emindim'

Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme, kupa yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçı sonrası açıklama yaptı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nwakaeme, "Taraftarlarımız yaptığımız hatalardan memnun olmayabiliyor, biz de bunun üstünde çalışıyoruz. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz." dedi.
Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan eminim. Neticesinde penaltı verildi." ifadelerini kullandı.
Nwakaeme, "Taraftarlarımız yaptığımız hatalardan memnun olmayabiliyor, biz de bunun üstünde çalışıyoruz. Günün sonunda kazandık ve finaldeyiz." dedi.
Penaltı pozisyonu hakkında konuşan Nijeryalı futbolcu, "Pozisyonun içindeki oyuncu bendim. Penaltı olduğundan eminim. Neticesinde penaltı verildi." ifadelerini kullandı.