Anthony Martial 3 ay yok!

Manchester United forması giyen ve adı Fenerbahçe anılan Anthony Martial, yaklaşık 3 ay formasından uzak kalacak.



Fransız yıldız, kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat oldu. Martial, bu ameliyatın ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu, sezonu Manchester United ile tamamlamayacak. Martial, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.



Martial, bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol attı ve 2 asist yaptı.



