Anthony Martial 3 ay yok!

Manchester United'da Anthony Martial, kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat oldu. Fransız yıldız yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Anthony Martial 3 ay yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ocak 2024 15:26
Son güncelleme 24 Ocak 2024 16:50
Manchester United forması giyen ve adı Fenerbahçe anılan Anthony Martial, yaklaşık 3 ay formasından uzak kalacak.

Fransız yıldız, kasıklarındaki ağrılar nedeniyle ameliyat oldu. Martial, bu ameliyatın ardından yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, 28 yaşındaki futbolcu, sezonu Manchester United ile tamamlamayacak. Martial, sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesini tamamlamasının ardından bonservissiz olarak takımdan ayrılacak.

Martial, bu sezon Manchester United'da 19 maça çıkarken 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery