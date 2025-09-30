Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, efsanevi isim Michael Jordan ile bağlantısının artık yalnızca bir sosyal medya teorisi olmadığını söyledi.Edwards, takımın medya gününde basın mensuplarının karşısına çıktı ve yaz döneminde Jordan'dan aldığı tavsiyeleri paylaştı.Genç yıldız, Jordan'ın kendisine özellikle sırtı dönük hücumlarda savunmacılara nasıl yaslanması gerektiği konusunda ipuçları verdiğini belirtti. Edwards,dedi.Üç kez All-Star seçilen ve 24 yaşında olan Edwards'ın, yaz boyunca Jordan'ın görüntülerini izleyerek post-up oyununu geliştirmeye çalıştığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 27,6 sayı ortalamasıyla kariyer rekoru kıran Edwards, hücum repertuvarını daha da ileri taşımayı hedefliyor.Jordan ile Edwards arasında dostane bir ilişki de bulunuyor. Edwards'ın, geçen sezon Jordan'dan bazı konularda tavsiye istediği ve hatta 2020'de lige ilk girdiğinde ondan ipuçları aldığı biliniyor.Potaya yönelmedeki atletizmiyle Jordan'a sıkça benzetilen Edwards, bu karşılaştırmalara herkes katılmasa da "Airness"e benzemek için çaba gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.