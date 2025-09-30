30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Anthony Edwards, Michael Jordan'dan aldığı tavsiyeyi açıkladı

Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards, efsanevi isim Michael Jordan ile bağlantısının artık yalnızca bir sosyal medya teorisi olmadığını söyledi.

30 Eylül 2025 17:13
Haber: Sporx.com dış haberler
Edwards, takımın medya gününde basın mensuplarının karşısına çıktı ve yaz döneminde Jordan'dan aldığı tavsiyeleri paylaştı.

Genç yıldız, Jordan'ın kendisine özellikle sırtı dönük hücumlarda savunmacılara nasıl yaslanması gerektiği konusunda ipuçları verdiğini belirtti. Edwards, "Jordan bana sahadaki yerlerime nasıl gitmem gerektiğini, şut için yükselip savunmacıların üzerinden nasıl şut atabileceğimi anlattı. Ama en iyi tavsiyesi, çoğu oyuncunun post oyununda savunmacıya kalçasıyla yüklenmesi, o ise sırtının üst kısmıyla yapıyormuş. Bunu ondan öğrendim" dedi.


Üç kez All-Star seçilen ve 24 yaşında olan Edwards'ın, yaz boyunca Jordan'ın görüntülerini izleyerek post-up oyununu geliştirmeye çalıştığı bildirildi. Geçtiğimiz sezon 27,6 sayı ortalamasıyla kariyer rekoru kıran Edwards, hücum repertuvarını daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Jordan ile Edwards arasında dostane bir ilişki de bulunuyor. Edwards'ın, geçen sezon Jordan'dan bazı konularda tavsiye istediği ve hatta 2020'de lige ilk girdiğinde ondan ipuçları aldığı biliniyor.

Potaya yönelmedeki atletizmiyle Jordan'a sıkça benzetilen Edwards, bu karşılaştırmalara herkes katılmasa da "Airness"e benzemek için çaba gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
