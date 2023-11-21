Ante Rebic'ten Beşiktaş kararı

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz dönemlerinde istediği süreleri bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen Ante Rebic, Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle beraber Beşiktaş'ta kalma kararı aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ante Rebic'ten Beşiktaş kararı
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21 Kasım 2023 10:29
Hırvat basınından SportsSport, Ante Rebic'in Beşiktaş'taki geleceğinin Rıza Çalımbay'ın takıma gelmesiyle 180 derece değiştiğini yazdı.

GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Rebic, Şenol Güneş'ten beklediği süreleri alamaması ve Burak Yılmaz'ın antrenmandan kovması nedeniyle kötü başlangıç yaptığı Kartal'a veda etmeyi düşünüyordu.

Hatta durumu menajeriyle de paylaşan 30 yaşındaki hücumcu, yeni hoca Rıza Çalımbay'ın kendisine beklediği değeri göstermesiyle birlikte yoluna Beşiktaş'ta devam etme kararı aldı.

MİLLİ TAKIM'DAN UZAKLAŞTI

Ante Rebic'in, Beşiktaş'tan ayrılma kararı almasında, Siyah-Beyazlılar'da yeterli forma süresi bulamadığı için Hırvatistan Milli Takımı'nda gözden düşmesinin de önemli payı olduğu kaydedildi.

Hırvat yıldızın ilk hedefinin, yeniden değere bindiği Kartal'da eski formuna kavuşarak EURO 2024'te ülkesini temsil eden isimler arasına girmek olduğu belirtildi. Oynayabileceği 21 maçın 12'sinde sahaya sürülen 30'luk hücumcu, Siyah-Beyazlılar'a 3 asistlik skor katkısı verdi. 

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