Antalyaspor'da Jahovic'in kafatasında çatlak tespit edildi!

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da takımının ilk golünü atan, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.Yapılan kontrollerin ardından golcü futbolcunun rakibiyle çarpışması sonucunda kafasına aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak olduğu belirlendi.Makedon santrforun, travma riskine karşın karayolu yerine helkopterle Antalya'ya götürüleceği aktarıldı.Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.Antalyaspor, Jahovic'in 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı."Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır."