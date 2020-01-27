Antalyaspor'da Jahovic'in kafatasında çatlak tespit edildi!

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da takımının ilk golünü atan Adis Jahovic, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Yapılan kontrollerin ardından golcü futbolcunun rakibiyle çarpışması sonucunda kafasına aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak olduğu belirlendi.
Makedon santrforun, travma riskine karşın karayolu yerine helkopterle Antalya'ya götürüleceği aktarıldı.
"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.
ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Antalyaspor, Jahovic'in 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı.
Kırmızı - beyazlı kuübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır."
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Yapılan kontrollerin ardından golcü futbolcunun rakibiyle çarpışması sonucunda kafasına aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak olduğu belirlendi.
Makedon santrforun, travma riskine karşın karayolu yerine helkopterle Antalya'ya götürüleceği aktarıldı.
"JAHOVIC'İN DURUMU BİRAZ KRİTİK"
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor maçının ardından, "Jahovic'in durumu biraz kritik. Ciddi darbe aldı. Çok üzgünüz. Röntgenleri çekildi biraz şüpheler var. Bu akşam belli olacak." ifadelerini kullandı.
ANTALYASPOR'DAN AÇIKLAMA
Antalyaspor, Jahovic'in 2 gün müşahade altında tutulacağını açıkladı.
Kırmızı - beyazlı kuübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Herhangi bir operasyona gerek duyulmamakla birlikte 2 gün müşahade altında tutulacaktır."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın