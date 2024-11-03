Antalyaspor'un zorlu Samsunspor maçı öncesi eksiklikleri

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, pazartesi günü Samsunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Antalyaspor'un zorlu Samsunspor maçı öncesi eksiklikleri
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03 Kasım 2024 14:22
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında pazartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sezonun ilk 10 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Akdeniz ekibi, 11 puanla 13. basamakta bulunuyor. Samsunspor ise topladığı 22 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Antalyaspor'da sarı kart cezalısı Thalisson Kelven ile sakatlıkları bulunan Bünyamin Balcı, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz ve Bahadır Öztürk maçta forma giyemeyecek.

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