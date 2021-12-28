Antalyaspor, son anlarda turladı

Fraport TAV Antalyaspor, Giresunspor'u Naldo'nun 87. dakikadaki golüyle Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Antalyaspor, son anlarda turladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 18:52
Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Antalyaspor, 27. dakikada Houssam Ghacha ile öne geçti.

1-0 biten ilk yarının ardından Giresunspor, 56. dakikada Umut Nayır ile skoru eşitledi. Antalyaspor, 87. dakikada Naldo'nun golüyle öne geçti ve turladı.

Fraport TAV Antalyaspor, bu sonuçla birlikte adını Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 takım arasına yazdırdı.

Giresunspor'un kupa macerası ise 5. turda sona erdi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.