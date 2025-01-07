Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında 1. Lig takımlarından Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi Antalyaspor 3-1'lik skorla kazandı.



Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada kendi kalesine Mehmet Yılmaz, 18. dakikada Braian Samudio ve 69. dakikada Bahadır Öztürk attı. Kocaelispor'un tek golü 90. dakikada Markao'dan geldi.



Bu sonucun ardından Antalyaspor, kupanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Kocaelispor, ilk haftada puan alamadı.



Antalyaspor, kupanın bir sonraki maçında Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alex de Souza!nın ekibi ligde ise hafta sonunda Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Kocaelispor, kupada bir sonraki haftada sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Kocaelispor, ligde ise hafta sonunda Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR



9. dakikada Onvo Antalyaspor öne geçti. Emrecan Uzunhan'ın orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasında araya giren Mehmet Yılmaz, kafayla kaleci Harun Tekin'e geri pas vermek isterken meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0



18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Samudio, arka direk önünde kafayla topu filelere gönderdi: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



69. dakikada Onvo Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Townsend'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Bahadır Öztürk'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



90. dakikada konuk ekip golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Marcao'nun, ceza alanına girer girmez sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti: 3-1.



Mücadeleyi, Onvo Antalyaspor 3-1 kazandı.



Stat: Corendon Airlines Park Antalya



Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran



Onvo Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan (Dk. 60 Bahadır Öztürk), Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 82 Hasan Ürkmez), Safuri (Dk. 83 Berkay Topdemir), Townsend, Kaluzinski (Dk. 46 Petrusenko), Djenepo, Samudio (Dk. 82 Gaich (Dk. 88 Taha Osman Özmert)



Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Haşim Arda Sarman), Onur Öztonga, Yunus Emre Gedik (Dk. 90+3 Mikdat Çil), Vukovic, Barış Alıcı, Pedrinho (Dk. 62 Furkan Gedik), Caktas (Dk. 46 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan), Ahmet Sağat (Dk. 68 Marcao)



Goller: Dk. 9 Mehmet Yılmaz (Kendi kalesine), Dk. 18 Samudio, Dk. 69 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor), Dk. 90 Marcao (Kocaelispor)



Sarı kart: Dk. 90+5 Onur Öztonga (Kocaelispor)



