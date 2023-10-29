29 Ekim

Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi

Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor, Başakşehir'i tek golle devirdi
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29 Ekim 2023 21:05
Son güncelleme 29 Ekim 2023 21:38
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 16. dakikada Dario Saric kaydetti.

2 haftalık yenilgi serisini bitiren Antalyaspor, puanını 12'ye çıkardı. Başakşehir ise 8 puanda kaldı.

Antalyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

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