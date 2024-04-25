Antalyaspor'a büyük şok: Sözleşmeyi feshediyor

Antalyaspor forması giyen Zymer Bytyqi, Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Antalyaspor'a büyük şok: Sözleşmeyi feshediyor
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25 Nisan 2024 10:52
Bu sezon ödemeler konusunda sorunlar yaşayan Antalyaspor'da Zymer Bytyqi'nin FIFA'ya başvurmasının ardından kırmızı-beyazlılara süre verildi. Verilen süre içerisinde ödeme yapılmazken, 27 yaşındaki futbolcu sözleşmesini tek taraflı fesih etmek için düğmeye bastı.

AĞIR FATURA

Antalyaspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kosovalı futbolcunun yaklaşık 3 aylık alacağı karşılığında ihtarname çektiği öğrendi. Başarılı futbolcunun açtığı dava sonrası Antalyaspor'a oluşacak faturanın yaklaşık 2.2 milyon Euro olması bekleniyor.

Antalyaspor'da bu sezon 33 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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