Antalyaspor'a Andros Townsend müjdesi

Transfer sezonunun kapanmasına 4 gün kalırken, Antalyaspor'da yoğun bir gündem bulunuyor. Transfer engelini kaldırmak için mesai harcayan Kırmızı-Beyazlılar, mutlu sona ulaştı.Aralıkta kapanan transfer tahtasını ağustos ayında açan ve sadece 7 gün sonra yeniden kapanan Antalyaspor, bir kez daha transfer engelini kaldırmayı başardı.



İKNA EDİLDİLER



Britt Assombalonga ve Zymer Bytyqi'ye olan borçlardan dolayı transfer engeli alan Antalyaspor, cezanın kaldırılması için gereken hamleyi yaptı. İlk olarak Assombalonga ile anlaşma sağlayan Akrep, uzun süren görüşmelerin ardından Bytyqi'yi de ikna etti. Yapılan anlaşmaların ardından FIFA ile temas kuran Kırmızı-Beyazlılar, resmi olarak yasağı kaldırmayı başardı.



TOWNSEND'İN LİSANSI KALKTI



Antalyaspor, yaklaşık 2 hafta önce renklerine bağladığı ancak son dakikada gelen transfer engeli sebebiyle lisansını çıkaramadığı Andros Townsend'de de mutlu sona ulaştı. FIFA'dan gelen sevindirici haberin ardından hızlı hareket eden Akrep, İngiliz futbolcunun lisansını çıkarmayı başardı.



MILOSEVIC VE JEHEZKEL TEHLİKESİ



Britt Assombalonga'nın ardından Zymer Bytyqi'yi de ikna etmesinin ardından transfer engelini resmi olarak kaldıran Antalyaspor'da Deni Milosevic ve Sagiv Jehezkel tehlikesi yaşanıyor. Her iki futbolcu da Antalyaspor'u FIFA'ya şikayet ederken, Kırmızı-Beyazlılara yeni bir transfer engeli getirme hakkını ellerine aldı.



FIFA'YA DÜŞMEDİ



FIFA'ya yapılan şikayetlerin ardından verilen süre dolarken, geçtiğimi hafta hem Deni Milosevic hem de Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'a yeni bir ceza getirme haklarını eline aldı. Her iki futbolcu da henüz yeni bir transfer engeli getirilmesi için onay vermezken, FIFA'nın resmi internet sitesine de yeni bir dosya eklemesi yapılmadı. [Lider Gazete]





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