Antalya Büyükşehir Belediyespor, Hatay deplasmanında galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 99-83 mağlup etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sinem Tetik, Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 35, Öykü Canlıel 6, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 5, Elanur Demir, Brown 32, Sena Işık, Şara Baş
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 26, Günesh Denise Karaoğlan 4, Özge Kavurmacıoğlu 15, Delic, Henderson 30, Helin Boybeyi 2, Hazal Çetin, Arzu Asiye Özdemir 2
1. Periyot: 31-23
Devre: 40-53
3. Periyot: 56-73
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Sinem Tetik, Ahmet Murat Arıkanlı, Sait Nedim Çelik
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Jackson 35, Öykü Canlıel 6, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 5, Elanur Demir, Brown 32, Sena Işık, Şara Baş
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 26, Günesh Denise Karaoğlan 4, Özge Kavurmacıoğlu 15, Delic, Henderson 30, Helin Boybeyi 2, Hazal Çetin, Arzu Asiye Özdemir 2
1. Periyot: 31-23
Devre: 40-53
3. Periyot: 56-73
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