Ankaragücü ve Konyaspor ilk haftada yenişemedi

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Hem Ankaragücü, hem de Konyaspor karşılaşmada zaman zaman tehlikeli pozisyonlar yakaladılar ama sonuç alamadılar.



Süper LiG'de gelecek hafta Ankaragücü, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Konyaspor, Başakşehir'i ağırlayacak. Ayrıca Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz (1-1) ile rövanş maçına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sehic'in hatalı pasında araya giren Zahid, ceza sahasının sağ çaprazındaki Chatzigiovanis ile topu buluşturdu. Yunan futbolcu, müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi.

13. dakikada Chatzigiovanis'in sağ kanattan ortasında, arka direkte topu kontrol eden Marlon'un şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN....





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