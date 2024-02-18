Ankaragücü tribünlerinden Kazımcan'a tepki

MKE Ankaragücü taraftarları, topla buluştuğu anlarda Kazımcan Karataş'ı protesto etti.

Haber; Sporx.com
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Ankaragücü tribünlerinden Kazımcan'a tepki
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18 Şubat 2024 19:51
Son güncelleme 18 Şubat 2024 20:24
MKE Ankaragücü taraftarları, Galatasaray'a karşı oynadıkları maçın ilk yarısında Galatasaray'dan kiralanan Kazımcan Karataş'a tepki gösterdi.

Galatasaray'ın ilk yarıda skoru 3-0'a getirmesinin ardından Ankaragüçlü taraftarların tepkisinin odağındaki isim Kazımcan oldu. Kazımcan, topla buluştuğu sırada Ankaragücü tribünlerinden ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu.

Kazımcan, Galatasaray'ın 3. golü bulduğu penaltı öncesi Mertens'e faul yaparak penaltıya sebebiyet verdi. Ankaragücü taraftarları penaltının ardından Kazımcan Karataş'ı ıslıklayarak, yuhalayarak protesto etti.

ERMAN TOROĞLU'NDAN KAZIMCAN YORUMU

"KAZIMCAN KÖTÜ AMA KİM İYİ OYNUYOR Kİ?"

Erman Toroğlu, devre arası yorumunda "Ankaragücü seyircisi Kazımcan'a taktı. Kalecin hata yapıyor, Kazımcan hata yapıyor, başkaları da hata yapıyor. Ankaragücü'nde iyi oynayan bir tane oyuncu söyler misin? Ankaragücü iyi mücadele ediyor diyebilir misin, diyemezsin. Ankaragücü seyrediyor. Galatasaray her şeyi yapıyor." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU OYUNDAN ALDI

Öte yandan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kazımcan Karataş'ı ikinci yarının hemen başında oyundan aldı. Emre Belözoğlu, Mert Çetin'i oyuna alıp stoper bölgesinde görevlendirirken; Nihad Mujakic sol bek pozisyonuna geçti.

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