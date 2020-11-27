Ankaragücü - Trabzonspor: İlk 11'ler

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Ankaragücü XI: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.

Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.Karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un 9 maçta 9 puanı bulunurken Ankaragücü'nün ise 7 maçta 2 puanı bulunuyor.MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.Rakibi karşısında son galibiyetini 1 Mayıs 2010'da sahasında 1-0'lık skorla alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 8 maçta 3 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.Başkent temsilcisi, 10 yılı aşkın süredir yenemediği rakibi karşısında galibiyet hasretini bitirmek için de mücadele edecek.Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, 124 gündür dış sahada galip gelemiyor.Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bu hasreti de bitirmek istiyor.En son deplasman galibiyetini geçen sezon alan ve 25 Temmuz'daki ligin son maçında Kayserispor'u mağlup eden Karadeniz ekibi, bu sezon 4 dış saha mücadelesinde 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek 57 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini almanın mücadelesini Ankara'da verecek.Karadeniz ekibi, karşılaşmadan galip ayrılması halinde bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış da olacak.