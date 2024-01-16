Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı MKE Ankaragücü, 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı. Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.
Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Ali Kaan Güneren, 90+7. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 90+11. dakikada yine penaltıdan Olimpiu Morutan attı. Rizespor'un tek golü 83. dakikada Mithat Pala'dan geldi.
Ankaragücü, bu galibiyetle birlikte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Rizespor, Türkiye Kupası'na veda etti.