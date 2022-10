Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçı ve olaylar için açıklama

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 4 iç saha maçında kulübe 1 milyon 450 bin lira para cezası verildiğini söyledi.



Faruk Koca, Ümitköy'deki ofisinde geçen hafta Fenerbahçe maçında yaşananlar ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Koca, yeğeninin vefatı dolayısıyla Fenerbahçe maçına gidemediğini belirterek, "Bir gerçek var ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları çok yoğun geçiyor. Ankaragücü de bir camia takımı. Bu maçlara ilgi daha fazla oluyor. Beklemediğimiz olaylar yaşandı. Maçtan sonra gelen değerlendirmelerden dolayı da gerçekten üzüldük." dedi.



MKE Ankaragücü'nün iç saha maçlarını Eryaman Stadı'nda oynadığını hatırlatan Koca, şöyle devam etti:



"Eryaman Stadı 19 bin 500 kişilik koltuğu olan bir stat. Bazı eklemelerle 22 bin kişi alabiliyor ama maçta 25-26 bin taraftar olduğu söyleniyor. Bir gerçek var ki futbolun bütün paydaşları bu maçta sınıfta kaldı. Biz yöneticiler, taraftarlar, rakip takım yöneticileri ve taraftarları da sınıfta kaldı. Ama tabii maçta takımımız yenilince camiamızda bu biraz infiale dönüştü. Stat kapasitesi, loca, VIP, federasyon, gençlik spor, polis ve özel güvenlik birimleri var. Bunların hepsini dikkate alarak bir yapılanma yapmanız gerekiyor."



Rakip takıma bin 264 koltuk ayırmak zorunda olduklarını dile getiren Koca, "8 bin 800 civarında kombine satmışız, toplam alacağımız biletli seyirci sayısı da 8 bin 500 civarında. 51 loca var, locayı alanlar istediği misafirleri getirme hakkına sahip. VIP'ten polis ile gençlik spora koltuk vermeniz gerekiyor. Burada bir kargaşa var. Sonuçta bedeli ödeyen Ankaragücü. İçeride oynadığımız 4 maçta maalesef yediğimiz ceza 1 milyon 450 bin lira." değerlendirmesinde bulundu.



- "Yanlışların bütün bedelini Ankaragücü ödüyor"



"Şu bir gerçek, stadın sahibi yok" diyen Koca, "Gençlik spor mu, kulüp mü, federasyon mu, polis mi? Maalesef belli değil. Türkiye'de maalesef bütün işlerimiz karmaşa içinde yürüyor. Şimdi bir olay oldu, yanlışların bütün bedelini Ankaragücü ödüyor. Bir de taraftarımızın, 'Fenerbahçe taraftarını aldınız' diye eleştirisini alıyoruz. Biz Fenerbahçe'nin hak ettiği taraftarının haricinde bir şey vermedik. Galatasaray ve Beşiktaş'a da vermedik, Trabzonspor'a da vermeyeceğiz. Hak ettiklerini vereceğiz." şeklinde konuştu.



Ankara'nın protokol şehri olduğuna dikkati çeken Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle büyük maçlarda çok yoğun protokol ilgisi oluyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor taraftarı olan üst bürokrasi geliyor. Bunlar bizim misafirimiz, almayacak mıyız? Bunları almamız lazım ama bir düzene koymak gerekiyor. Ankara dışındaki maçlarda bürokrasiden gelen 10-15'i geçmez. Ankara'da bütün maçlarda 500-750 VIP, protokol, loca misafirimiz oluyor. Bu işi düzenlememiz gerekiyor. Maalesef maçın sonucu, hakemden kaynaklanan bazı hatalar, taraftarın yoğun ilgisi, stada girememe, otopark sorunu... Çok negatif atmosfer oluştu, gerçekten çok üzüldüm. Futbolun tüm paydaşları bu meseleyi masaya yatırmadan, kalıcı bir çözüm bulmadan, bu sorun hep tartışma konusu olacak. Futbol, spor kültürü olarak hatta birçok anlamda çok gerilerdeyiz. Hiç kimse aldığı biletin koltuğunda oturmuyor."



Belediyelere ya da herhangi bir kuruma bilet aktarımının söz konusu olmadığını da anlatan Koca, "Sadece Gölbaşı Belediyesi ve Pursaklar Belediyesi sezon başında ücreti ile yaklaşık 100'er adet kombine satın aldı. Onlar da sadece ilçelerinde ikamet eden Ankaragücü Passolig sahiplerini misafir ediyor." ifadelerini kullandı.



Koca, Fenerbahçe maçında misafir takım seyircisinin stada girişi sırasında demir kirişlerin kırılmasına yönelik konunun da takipçisi olduklarını, Türkiye Futbol Federasyonu temsilci tutanaklarında bu olayların yer aldığını kaydetti.



- Amed Sportif Faaliyetler eşleşmesi



Koca, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Amed Sportif Faaliyetler ile eşleşmeleriyle ilgili "Amedspor gelecek oynayacak. Camiamız kesinlikle ev sahibi adabıyla karşılayacak, karşılamak zorunda." diye konuştu.



Emniyet ve taraftarla görüşeceklerini belirten Koca, "Orada çıkacak en ufak bir yanlışın bedeli bu ülkeye fayda vermeyecek. Orada yaşanacak bir olumsuz olay, bu ülke üzerinden hesabı olanlara destek vermiş olacak. İster Amedsporlular, ister Ankaragüçlüler yapsın, yaşanan yanlışın bedelini bu ülke öder. Spor yapıyoruz, biz savaşa gelmiyoruz. Bu olayın büyümemesi için örnek bir ev sahipliği yapacağız. Çünkü bize bu yakışır. Biz Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana'dan gelen bir coğrafyanın evlatlarıyız. Bu coğrafya kötülüğü besleyemez. Birkaç kişinin istemine tepki olarak toplumu kurban edemeyiz. Burada yaşanan her olumsuzluk, dış dünyada bizim aleyhimize dönecektir, ülkeye büyük ihanet olacaktır." ifadelerini kullandı.



- "Ankaragücü hak ettiği yerin 10 puan gerisinde"



MKE Ankaragücü'nün bu sezonki performansını da değerlendiren Koca, "İstediğimiz yerde değiliz. İyi bir kadromuz var ama henüz takım olamadık. Bu bir özeleştiridir. Ankaragücü yönetimi, takımın iyi yerlerde olması için gerekli her şeyi yapmıştır." diye konuştu.



İyi bir kadro kurduklarının altını çizen Koca, "Ama maalesef sebebi ne olursa olsun, bu kadronun takım olmayla ilgili eksiklikleri var. Bu da teknik heyetin işi. Biz hocamıza güveniyoruz, hocamızın bu işi başaracağına inanıyoruz. Trabzonspor maçına kadar 4 karşılaşmamız var. Bu 4 maçımızı en az hasarla atlatırsak, 45 günlük arada takımın toparlanıp hak ettiğimiz yere geleceğine inanıyoruz. Ankaragücü şu an hak ettiği yerin 10 puan gerisinde. Bunu telafi etmemiz lazım, yoksa yazık olur. Bu kadronun olması gerektiği yer bana göre ilk 6-7'dir." değerlendirmesinde bulundu.



Koca, Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Giresunspor ile 24 Ekim Pazartesi günü oynayacakları maçta galibiyet hedeflediklerini sözlerini ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ