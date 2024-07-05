Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden

1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, Ramon Vinicius Dos Santos, Ali Dere ve Recep Taşbakır'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden
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05 Temmuz 2024 16:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı Ramon Vinicius Dos Santos ile Ali Dere ve Recep Taşbakır'ı renklerine bağladı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ayrıca, son olarak Sarıyer forması giyen 31 yaşındaki sol bek Ali Dere ile 2 yıllık, geçen sezon Ankaraspor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Taşbakır ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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