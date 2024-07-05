Ankara Keçiörengücü'nden 3 transfer birden

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Brezilyalı Ramon Vinicius Dos Santos ile Ali Dere ve Recep Taşbakır'ı renklerine bağladı.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, son olarak Moldova'nın Sheriff Tiraspol takımında forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramon ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Ayrıca, son olarak Sarıyer forması giyen 31 yaşındaki sol bek Ali Dere ile 2 yıllık, geçen sezon Ankaraspor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Taşbakır ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.





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