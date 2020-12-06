Angelo Sagal: "Kaçan golleri sayamadık"

Denizlisporlu futbolcu Angelo Sagal, Fenerbahçe yenilgisi sonrası maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Angelo Sagal: 'Kaçan golleri sayamadık'
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06 Aralık 2020 21:17
Denizlisporlu futbolcu Angelo Sagal, Fenerbahçe'ye 2-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçem karşısında çok net gol pozisyonlarından yararlanamadıklarını ifade eden Sagal, "Pozisyonlarımız var ama top bir türlü girmek istemedi. Pozisyonlara girsek bile top bir türlü girmedi. Şanssızlıktı bu. O kadar çok pozisyon var ki, üst direk, Hugo, Mustafa ve ben. Bir türlü girmedi. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.



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