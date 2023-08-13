Angelino: 'Biraz zaman lazım'

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Angelino, Kayseri maçı sonrası açıklamada bulundu.
Angelino yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. Biz de, onlar da fırsat buldu. Sonuç ortada, önümüzdeki haftaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
"Ayrıca, "Çok güzel bir grubumuz var. Kendimiz alışmamız lazım. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama her geçen maç daha iyi olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.
Angelino yaptığı açıklamada, "Elimizden gelen mücadeleyi verdiğimizi düşünüyorum. Biz de, onlar da fırsat buldu. Sonuç ortada, önümüzdeki haftaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
"Ayrıca, "Çok güzel bir grubumuz var. Kendimiz alışmamız lazım. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var ama her geçen maç daha iyi olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.