Andres Iniesta, Japonya'dan ayrıldı!

Japonya ekibi Vissel Kobe, Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Andres Iniesta, Japonya'dan ayrıldı!
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25 Mayıs 2023 09:52
Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Japon kulübünden yapılan açıklamada ''Takımımıza katıldığından bu yana 5 sezondur Vissel Kobe'ye önemli katkılarda bulunan Andres Iniesta'ya şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey için teşekkürler.'' ifadeleri kullanıldı.

Iniesta, Vissel Kobe formasıyla kulüp tarihinde ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.
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