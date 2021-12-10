Andre Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret!

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Andre Villas-Boas gelmişti.



A Bola'nın haberine göre; siyah - beyazlılar, Portekizli teknik direktör ile görüşme talebinde bulundu. Ancak 44 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş ile görüşmek istemediğini aktardı.



44 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'ı reddetme sebebi olarak ise kariyer planlarında Türkiye'nin olmaması ve devre arasında takım çalıştırmak istememesi olarak gösterildi.



Villas-Boas'ın aynı şekilde teklif yapan Flamengo'yu da bu sebepten ötürü reddettiği ifade edildi.



Andre Villas-Boas, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırıyordu.





İLGİLİ VİDEO