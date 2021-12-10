Andre Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Andre Villas-Boas'a teklif götürüldü ancak portekizli teknik adam teklifi reddetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Andre Villas-Boas'tan Beşiktaş'a ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2021 23:18
Sergen Yalçın ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışına başlayan Beşiktaş'ta gündeme Andre Villas-Boas gelmişti.

A Bola'nın haberine göre; siyah - beyazlılar, Portekizli teknik direktör ile görüşme talebinde bulundu. Ancak 44 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş ile görüşmek istemediğini aktardı.

44 yaşındaki teknik direktörün Beşiktaş'ı reddetme sebebi olarak ise kariyer planlarında Türkiye'nin olmaması ve devre arasında takım çalıştırmak istememesi olarak gösterildi.

Villas-Boas'ın aynı şekilde teklif yapan Flamengo'yu da bu sebepten ötürü reddettiği ifade edildi.

Andre Villas-Boas, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'yı çalıştırıyordu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.