15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Andre Onana, yabancı basında ses getirdi!

Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergileyen Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana, yabancı basından övgü dolu yorumlar aldı.

calendar 15 Eylül 2025 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Andre Onana, yabancı basında ses getirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu.

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, bordo-mavili formayla çıktığı ilk maçta farkını ortaya koydu. 10 kişi kalan takımının en önemli güvencesi olan Onana, yaptığı kurtarışlarla takımı tek başına oyunda tuttu. Opta verilerine göre; Onana, Fenerbahçe karşısında 29 şuta göğüs gerdi, 8 kurtarış yaptı, 1,63 gol engelleyerek takımını maçın içinde tuttu. FotMob verilerine göre 8,7 reytingle "Maçın Adamı" seçilen Onana, tecrübesiyle takım arkadaşlarına adeta abilik yaptı ve sahadaki liderliğiyle camiaya güven verdi.

ANALİSTLER, YABANCI BASIN VE TARAFTAR NE DEDİ?


Andre Onana'nın Trabzonspor'daki ilk sınavı sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da büyük ses getirdi. Sosyal medyada futbolseverler, "8 kurtarışla maçın adamı, mağlup geldi ama kaleye gelen her şutu çıkardı" yorumlarını yaptı.

GiveMeSport gibi hesaplar, başarılı eldivenin istatistiklerini paylaşarak övgülerde bulundu. Onana'nın 29 şutun sorumluluğunu üstlenmesi, 4 "uçan" kurtarışla rakip atakları savuşturması ve 1,63 gol engellemesiyle takımını ayakta tuttuğu vurgulandı.

Yabancı basında da Onana'nın ilk sınavı geniş yer buldu. TalkSport ve ESPN gibi platformlar, "Onana hatasına rağmen üstün performans" yorumları yaparak Kamerunlu kalecinin Trabzonspor için kritik bir transfer olduğuna dikkat çekti. Özellikle "maçın adamı" seçilmesi, eleştirmenlerin "bu maçta Onana olmasaydı skor çok daha ağır olurdu" ifadelerini beraberinde getirdi.

Taraftarlar da sosyal medyada tecrübeli kaleci için güven verdiği yönünde yorumlarda bulundu. "Onana geldi, takımın kalbini kurtardı" ve "sahaya liderliğini koydu" ifadeleri, sosyal medyada en çok paylaşılan değerlendirmeler arasında yer aldı. Onana'nın bu performansı, Trabzonspor kariyerine umut vadeden bir başlangıç olarak camiaya moral verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.