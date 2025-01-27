Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca'ya artık kavuşuyor.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.