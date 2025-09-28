28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
2-0
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0
28 Eylül
Lecce-Bologna
2-2
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
2-183'
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
0-084'
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
4-2
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
0-2
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
2-064'
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
2-1
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-2
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
0-0
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-2
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
1-1
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-3
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Anderson Talisca derin bir 'oh' çekti!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, son dönemde kaçırdığı penaltıların ardından Antalyaspor karşısında bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

calendar 28 Eylül 2025 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 21:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca derin bir 'oh' çekti!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, son dönemde kaçırdığı penaltıların ardından bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 

DAHA ÖNCE 2 KEZ FIRSATI KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kazanılan penaltıları gole çeviremeyince takım kritik puanlar kaybetmişti.



PENALTI POZİSYONU

Mücadelenin 65. dakikasında sarı-lacivertliler sağ kanattan etkili geldi. Nene, çaprazdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmadan seken topa yeniden hamle yapan Nene, ceza alanı çizgisinin hemen yanında Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

TALISCA BU KEZ HATA YAPMADI

Topun başına geçen Anderson Talisca, bu kez hata yapmadı. Sol ayağıyla yerden vurduğu penaltıda kaleciyi ters köşeye yatıran Brezilyalı yıldız, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
