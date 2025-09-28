Anderson Talisca derin bir 'oh' çekti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, son dönemde kaçırdığı penaltıların ardından bu kez hata yapmadı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.



DAHA ÖNCE 2 KEZ FIRSATI KAÇIRDI



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında kazanılan penaltıları gole çeviremeyince takım kritik puanlar kaybetmişti.

Mücadelenin 65. dakikasında sarı-lacivertliler sağ kanattan etkili geldi. Nene, çaprazdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmadan seken topa yeniden hamle yapan Nene, ceza alanı çizgisinin hemen yanında Paal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.Topun başına geçen Anderson Talisca, bu kez hata yapmadı. Sol ayağıyla yerden vurduğu penaltıda kaleciyi ters köşeye yatıran Brezilyalı yıldız, ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.