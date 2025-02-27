Ancelotti'den Arda Güler yanıtı!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



İtalyan teknik adam, takımın sezonun en iyi döneminde olup olmadığına yönelik soruya, "Evet. Bu maçta rotasyon yaptık ama takım sağlamlığını korudu. Kompakt ve defansif olarak çok iyi bir oyun oynadık. Yaptığımız değişikliklere rağmen iyi gittiğimizi düşünüyorum." dedi.



ARDA GÜLER YANITI



Carlo Ancelotti, Endrick ve Arda Güler'in performansıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Endrick, harika bir koşuyla harika bir gol attı. Arda Güler, pozisyonunda çok iyi çalıştı ve defansif açıdan takıma çok yardımcı oldu." yanıtını verdi.



İtalyan teknik adam, son olarak, "Mutlu olmalıyız çünkü her şeyini ortaya koyan bir rakibe karşı çekişmeli ve yoğun bir maç oldu ve rövanş öncesi avantajlı bir sonuç almayı başardık." dedi.



Real Sociedad maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, 84 dakika sahada kaldı.



Real Madrid'de bu sezon 28 maçta 1051 dakika süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.



