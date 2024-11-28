Ancelotti: 'Arda daha iyi olabilirdi'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool maçı sonrası Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.



İyi oynadıklarını ve gelişim gösterdiklerini söyleyen Ancelotti, " Kazansak da çok bir şey değişmeyecekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak." ifadelerini kullandı.



Milli yıldız Arda Güler'in performansı hakkında konuşan İtalayn teknik adam, " Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var." sözlerini sarf etti.