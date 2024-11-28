Ancelotti: 'Arda daha iyi olabilirdi'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Liverpool maçı sonrası Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.
İyi oynadıklarını ve gelişim gösterdiklerini söyleyen Ancelotti, "Kazansak da çok bir şey değişmeyecekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak." ifadelerini kullandı.
Milli yıldız Arda Güler'in performansı hakkında konuşan İtalayn teknik adam, "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var." sözlerini sarf etti.
İyi oynadıklarını ve gelişim gösterdiklerini söyleyen Ancelotti, "Kazansak da çok bir şey değişmeyecekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak." ifadelerini kullandı.
Milli yıldız Arda Güler'in performansı hakkında konuşan İtalayn teknik adam, "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi çünkü o kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var." sözlerini sarf etti.