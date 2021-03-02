Anadolu Efes'ten Gökçe Dayı'ya plaket

Anadolu Efes'te 15. hizmet yılını tamamlayan Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı'yı plaket ile ödüllendirdi.

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Anadolu Efes'ten Gökçe Dayı'ya plaket
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02 Mart 2021 23:37
Anadolu Efes Spor Kulübü, Anadolu Grubu geleneği çerçevesinde 15. hizmet yılını tamamlayan Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı'yı plaket ile ödüllendirdi.

Turkish Airlines Euroleague'in 27. haftasında Anadolu Efes ile Valencia arasında oynanan karşılaşmanın devre arasında düzenlenen törende 15. yılını dolduran Gökçe Dayı plaketini Anadolu Efes Spor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Boyacıoğlu'ndan aldı.



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