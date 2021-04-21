Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 22 Nisan Perşembe günü Real Madrid'i ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid
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21 Nisan 2021 13:46
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında 22 Nisan Perşembe günü İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı çeyrek final serisinin ilk maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i 90-63 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-0 yaparak İspanya'daki 3. maç öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 34. kez karşı karşıya gelecek. Organizasyonda 2000 yılından itibaren oynanan 33 müsabakanın 23'ünü Real Madrid, 10'unu ise Anadolu Efes kazandı.

- Avrupa kupalarında 722. maç

Anadolu Efes, yarın Avrupa kupalarında 722. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 721 karşılaşmada 411 galibiyet elde etti, 310 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 474. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2001-2002 sezonundan itibaren çıktığı 473 müsabakada 254 galibiyet ve 219 yenilgi yaşadı.



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