Anadolu Efes'te Erdem Can dönemi sona erdi

Anadolu Efes, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz."



Anadolu Efes'te sezon başında göreve gelen Erdem Can, lacivert-beyazlı ekibin başında Türkiye Ligi'nde takımı liderliğe taşırken, THY EuroLeague'de 9 galibiyetle 16. sırada kaldı.