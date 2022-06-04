Anadolu Efes, finale yükseldi

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Nef'i 104-77 mağlup etti. Bu skorla seride durumu 3-2 yapan Anadolu Efes, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, finale yükseldi
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04 Haziran 2022 20:48
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan Anadolu Efes 104-77 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla seride durumu 3-2 yapan Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, finalde ise Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

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