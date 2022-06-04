ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5. maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan Anadolu Efes 104-77 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla seride durumu 3-2 yapan Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, finalde ise Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanan karşılaşmadan Anadolu Efes 104-77 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla seride durumu 3-2 yapan Anadolu Efes, finale yükseldi. Anadolu Efes, finalde ise Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ