Anadolu Efes, Ergin Ataman'ı üzdü!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı.İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67 kazandı.Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.Basketbol Gelişim MerkeziCarlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Cyklicky (Çekya)Nwora 15, Bryant 5, Thompson 7, Poirier 8, Ercan Osmani 9, Larkin 6, Beaubois 16, Smits 6, Oturu 15, Johnson 4, Hollatz 2, WillisPanathinaikos AKTOR: Sloukas 15, Cedi Osman 12, Grant 5, Lessort 7, Hernangomez 4, Brown 4, Papapetrou 3, Mitoglou 4, Ömer Faruk Yurtseven 6, Kalaitzakis, Antetokounmpo 5, Moraitis 220-1545-3468-46