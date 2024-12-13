Anadolu Efes, Ergin Ataman'ı üzdü!

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 93-67 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Anadolu Efes, Ergin Ataman'ı üzdü!
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13 Aralık 2024 20:28
Son güncelleme 13 Aralık 2024 23:09
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 15. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos takımını ağırladı.

İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-67  kazandı. 

 

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakada taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes; Poirier ve Nwora'nın sayılarıyla ilk 4 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakaladı. Konuk takım pota altında Hernangomez ve Cedi Osman ile etkili olurken, Anadolu Efes ilk periyodu 20-15 üstün geçti.

 

İkinci çeyreğe Sloukas, Brown ve Ömer Faruk Yurtseven'in basketleriyle 7-0'lık seriyle başlayan Panathinaikos AKTOR, 22-20 öne geçti. Oturu'nun pota altında etkili mücadelesiyle oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, soyunda odasına da 45-34 önde gitti.

 

Etkili performansını maçın ikinci yarısına taşıyan Anadolu Efes, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında farkı daha da açarak son çeyreğe 68-46 önde girdi.

 

Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Anadolu Efes, bir ara farkı 29 sayıya kadar çıkardığı müsabakadan 93-67 galip ayrıldı.

 

Anadolu Efes ligde 8. galibiyetini elde ederken, Panathinaikos AKTOR ise 7. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Robert Cyklicky (Çekya)

Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 5, Thompson 7, Poirier 8, Ercan Osmani 9, Larkin 6, Beaubois 16, Smits 6, Oturu 15, Johnson 4, Hollatz 2, Willis

Panathinaikos AKTOR: Sloukas 15, Cedi Osman 12, Grant 5, Lessort 7, Hernangomez 4, Brown 4, Papapetrou 3, Mitoglou 4, Ömer Faruk Yurtseven 6, Kalaitzakis, Antetokounmpo 5, Moraitis 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 45-34

3. Periyot: 68-46

 

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