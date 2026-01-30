30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Anadolu Efes, bu sezon adeta"kontağı kapattı"

Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan ve tarihinde önemli başarılar bulunan Anadolu Efes, bu sezon görkemli günlerinden bir hayli uzakta

calendar 30 Ocak 2026 11:44 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2026 11:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, bu sezon adeta'kontağı kapattı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk basketbolunun lokomotif kulüplerinden olan ve tarihi başarılara imza atan Anadolu Efes, bu sezon yaptığı büyük yatırımın karşılığını alamıyor.
Sezon başında başantrenörlüğe NBA tecrübesi bulunan Igor Kokoskov'u getiren, mücadele ettiği kulvarlarda şampiyonluğa ulaşabilmek için yüksek maliyetler karşılığında önemli oyuncuları kadrosuna katan lacivert-beyazlı ekip, görkemli günlerinin çok uzağında bir görüntü çiziyor.

Büyük başarıların hedeflendiği 2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde üst üste yaşadığı yenilgilerle hayal kırıklığı oluşturan Anadolu Efes, yapılan başantrenör değişikliğine rağmen ligde ve Avrupa'da en kötü dönemini geçiriyor.

EUROLEAGUE'DE 12 SEZON SONRA ÜST ÜSTE 9 YENİLGİ


Anadolu Efes, 2 kez (2021, 2022) şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini sergiliyor.

Oynadığı 25 maçta 6 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda averajla son sırada yer alıyor.

Müzesinde 3 Avrupa kupası bulunan Anadolu Efes, sop 16 turunda veda ettiği 2013-2014 sezonunda sonra EuroLeague'de ilk kez üst üste 9 maçta mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı.

Bu sezon son galibiyetini 16. haftada Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında deplasmanda alabilen lacivert-beyazlı takım, son 9 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Anadolu Efes'in EuroLeague'de 2013-2014 sezonundan bu yana art arda yaşadığı mağlubiyet sayıları şöyle:

2013-2014: 9

2014-2015: 4

2015-2016: 4

2016-2017: 3

2017-2018: 8

2018-2019: 2

2019-2020: - (Sezon, Kovid-19 salgını nedeniyle 28. haftanın ardından iptal edildi)

2020-2021: 3

2021-2022: 4

2022-2023: 3

2023-2024: 7

2024-2025: 5

2025-2026: 9

BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE 1986-87'DEN SONRA EN KÖTÜ PERFORMANS

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de beklentileri karşılayamıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde ilk 17 haftalar dikkate alındığında 1986-1987 sezonundan sonra en kötü dönemini geçiriyor.

Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 6. basamakta yer aldı.

Anadolu Efes, ligdeki ilk 17 maçlık periyotta en son 1986-1987'de 7 mağlubiyet yaşamıştı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu sezonda lige play-off yarı finalinde veda etmişti.

LASO DA ÇARE OLAMADI

Anadolu Efes'te Igor Kokoskov'un yerine başantrenörlüğe getirilen Pablo Laso da kötü gidişe çare bulamadı.

Lacivert-beyazlı takım, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, yaklaşık 5 ay görevde kalan Sırp başantrenör Kokoskov döneminde ise çıktığı 22 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 11'inde ise sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.