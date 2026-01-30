Anadolu Efes, bu sezon adeta'kontağı kapattı'

Sezon başında başantrenörlüğe NBA tecrübesi bulunan Igor Kokoskov'u getiren, mücadele ettiği kulvarlarda şampiyonluğa ulaşabilmek için yüksek maliyetler karşılığında önemli oyuncuları kadrosuna katan lacivert-beyazlı ekip, görkemli günlerinin çok uzağında bir görüntü çiziyor.Büyük başarıların hedeflendiği 2025-2026 sezonunun geride kalan bölümünde üst üste yaşadığı yenilgilerle hayal kırıklığı oluşturan Anadolu Efes, yapılan başantrenör değişikliğine rağmen ligde ve Avrupa'da en kötü dönemini geçiriyor.Anadolu Efes, 2 kez (2021, 2022) şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de bu sezon tarihinin en kötü performanslarından birini sergiliyor.Oynadığı 25 maçta 6 galibiyet ve 19 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 20 takımın mücadele ettiği organizasyonda averajla son sırada yer alıyor.Müzesinde 3 Avrupa kupası bulunan Anadolu Efes, sop 16 turunda veda ettiği 2013-2014 sezonunda sonra EuroLeague'de ilk kez üst üste 9 maçta mağlup olarak hayal kırıklığı yaşattı.Bu sezon son galibiyetini 16. haftada Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında deplasmanda alabilen lacivert-beyazlı takım, son 9 mücadelede sahadan yenilgiyle ayrıldı.Anadolu Efes'in EuroLeague'de 2013-2014 sezonundan bu yana art arda yaşadığı mağlubiyet sayıları şöyle:2013-2014: 92014-2015: 42015-2016: 42016-2017: 32017-2018: 82018-2019: 22019-2020: - (Sezon, Kovid-19 salgını nedeniyle 28. haftanın ardından iptal edildi)2020-2021: 32021-2022: 42022-2023: 32023-2024: 72024-2025: 52025-2026: 9Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de beklentileri karşılayamıyor.Lacivert-beyazlı ekip, ligde ilk 17 haftalar dikkate alındığında 1986-1987 sezonundan sonra en kötü dönemini geçiriyor.Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 17 mücadelede 10 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 6. basamakta yer aldı.Anadolu Efes, ligdeki ilk 17 maçlık periyotta en son 1986-1987'de 7 mağlubiyet yaşamıştı. Lacivert-beyazlılar, söz konusu sezonda lige play-off yarı finalinde veda etmişti.Anadolu Efes'te Igor Kokoskov'un yerine başantrenörlüğe getirilen Pablo Laso da kötü gidişe çare bulamadı.Lacivert-beyazlı takım, İspanyol çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 5 galibiyet ve 12 yenilgi yaşadı.Anadolu Efes, yaklaşık 5 ay görevde kalan Sırp başantrenör Kokoskov döneminde ise çıktığı 22 karşılaşmanın 11'ini kazanırken, 11'inde ise sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.