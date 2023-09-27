Amrabat: 'Çocukluğumdan beri bunun için çalıştım'

Yaşadığı bel sakatlığından dolayı bu sezon ilk defa Manchester United formasını Crystal Palace'ı, 3-0 yendikleri maçta giyebilen Sofyan Amrabat maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.Maç içerisinde Erik ten Hag nerede isterse orada oynayabileceğini söyleyen Sofyan Amrabat,ifadelerini kullandı.Maçın hafta içi oynanmasına rağmen stadı dolu gördüğünü söyleyen Sofyan Amrabat,dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı: